Улететь и не вернуться: как 50 лет назад погиб экипаж "Союза-11"

При возвращении на Землю из-за разгерметизации спускаемого аппарата погиб экипаж космического корабля "Союз-11": Владислав Волков, Георгий Добровольский и Виктор Пацаев. Космонавтов похоронили у Кремлевской стены. Это была вторая и последняя катастрофа в пилотируемой космонавтике СССР и России.

О первых пилотируемых кораблях типа "Союз"

"Союз" — семейство одноразовых транспортных пилотируемых космических кораблей. Созданы в ОКБ-1 (ныне — РКК "Энергия" им. С.П. Королева; г. Королев Московской обл.).

Пришли на смену советским космическим кораблям первого поколения — "Восток" (12 апреля 1961 года на корабле этого типа совершил полет первый космонавт планеты Юрий Гагарин) и "Восход".

В начале 1960-х годов был разработан проект пилотируемого облета Луны. В рамках этой программы (впоследствии отмененной) был разработан пилотируемый корабль нового типа — "7К-ОК" (позже получил название "Союз"), который предназначался для отработки операций маневрирования и стыковки на околоземной орбите.

Запуск первого экспериментального корабля "7К-ОК" с манекеном на борту был осуществлен 28 ноября 1966 года с космодрома Байконур.

Первый пилотируемый запуск корабля типа "7К-ОК" ("Союз-1") 23 апреля 1967 года закончился аварией: при посадке не вышел основной тормозной парашют, в результате чего корабль врезался в землю на скорости 50 м/с. Космонавт Владимир Комаров погиб. После аварии конструкция корабля претерпела изменения.

26 октября 1968 года на доработанном корабле ("Союз-3") отправился в полет космонавт Георгий Береговой.

О корабле "Союз-11"

"Союз-11" относился к следующей версии пилотируемых кораблей семейства — "7К-Т" ("транспортный"). Эта модификация была создана на базе корабля "7К-ОК".

Разработка нового корабля началась в 1969 году в связи с работами по долговременным орбитальным станциям. "7К-Т" отличался наличием стыковочного лаза (до этого космонавты переходили из одного корабля в другой через открытый космос), мог вмещать до трех космонавтов, при этом размеры кабины не позволяли им находиться в скафандрах.