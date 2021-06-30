Улететь и не вернуться: как 50 лет назад погиб экипаж "Союза-11"

При возвращении на Землю из-за разгерметизации спускаемого аппарата погиб экипаж космического корабля "Союз-11": Владислав Волков, Георгий Добровольский и Виктор Пацаев. Космонавтов похоронили у Кремлевской стены. Это была вторая и последняя катастрофа в пилотируемой космонавтике СССР и России.
О первых пилотируемых кораблях типа "Союз"
"Союз" — семейство одноразовых транспортных пилотируемых космических кораблей. Созданы в ОКБ-1 (ныне — РКК "Энергия" им. С.П. Королева; г. Королев Московской обл.).
Пришли на смену советским космическим кораблям первого поколения — "Восток" (12 апреля 1961 года на корабле этого типа совершил полет первый космонавт планеты Юрий Гагарин) и "Восход".
В начале 1960-х годов был разработан проект пилотируемого облета Луны. В рамках этой программы (впоследствии отмененной) был разработан пилотируемый корабль нового типа — "7К-ОК" (позже получил название "Союз"), который предназначался для отработки операций маневрирования и стыковки на околоземной орбите.
Запуск первого экспериментального корабля "7К-ОК" с манекеном на борту был осуществлен 28 ноября 1966 года с космодрома Байконур.
Первый пилотируемый запуск корабля типа "7К-ОК" ("Союз-1") 23 апреля 1967 года закончился аварией: при посадке не вышел основной тормозной парашют, в результате чего корабль врезался в землю на скорости 50 м/с. Космонавт Владимир Комаров погиб. После аварии конструкция корабля претерпела изменения.
26 октября 1968 года на доработанном корабле ("Союз-3") отправился в полет космонавт Георгий Береговой.
О корабле "Союз-11"
"Союз-11" относился к следующей версии пилотируемых кораблей семейства — "7К-Т" ("транспортный"). Эта модификация была создана на базе корабля "7К-ОК".
Разработка нового корабля началась в 1969 году в связи с работами по долговременным орбитальным станциям. "7К-Т" отличался наличием стыковочного лаза (до этого космонавты переходили из одного корабля в другой через открытый космос), мог вмещать до трех космонавтов, при этом размеры кабины не позволяли им находиться в скафандрах.
Первый пилотируемый запуск корабля модификации "7К-Т" ("Союз-10") состоялся 23 апреля 1971 года к станции "Салют-1", которая была выведена на орбиту 19 апреля того же года и стала первой в мире орбитальной станцией. Однако экипаж не смог попасть на нее из-за повреждения стыковочного узла, спустя двое суток космонавты вернулись на Землю.
Программа полета и экипаж
Следующий полет к станции "Салют-1" был намечен на июнь 1971 года. В состав основного экипажа первой экспедиции на станцию вошли Алексей Леонов (командир), Валерий Кубасов и Петр Колодин. Однако за несколько дней до полета экипаж был отстранен от полета из-за обнаруженного у Кубасова подозрения на болезнь легких.
В результате основной экипаж был заменен на дублирующий. В его состав входили:
- командир корабля и первой экспедиции на станцию "Салют-1", подполковник ВВС 43-летний Георгий Добровольский (первый полет);
- бортинженер, 35-летний Владислав Волков (второй полет);
- бортинженер, 37-летний Виктор Пацаев (первый полет; во время полета ему исполнилось 38 лет).
Программа полета была рассчитана примерно на три недели, главной задачей экспедиции было успешно провести стыковку со станцией, которую не удалось осуществить в апреле 1971 года. Кроме того, экипаж должен был провести различные научные эксперименты.
Запуск и полет
6 июня 1971 года экипаж в составе Добровольского, Волкова и Пацаева стартовал с Байконура на корабле "Союз-11", запуск был осуществлен ракетой-носителем "Союз". Через день, 7 июня, корабль успешно пристыковался к орбитальной станции "Салют-1".
Космонавты пробыли на станции до 29 июня, полностью выполнив программу полета. Общая продолжительность полета (с момента старта до посадки 30 июня) составила 23 дня 18 часов 21 минуту.
Отстыковка "Союза-11" от станции прошла в обычном режиме 29 июня в 21:28 мск, все системы корабля работали штатно. 30 июня в 01:10 была включена система ориентации корабля для направления к Земле, двигательная установка отработала положенное время. Все это время экипаж докладывал в Центр управления полетами о своих действиях.
Катастрофа
В момент отделения спускаемого аппарата от приборного и орбитального отсеков на высоте около 150 км радиосвязь с космонавтами внезапно прервалась.
Спускаемый аппарат, по данным телеметрии, штатно вошел в плотные слои атмосферы, в расчетное время сработала парашютная система, включились двигатели мягкой посадки и приземление произошло в заданном районе. Однако прибывшая почти сразу к месту приземления поисковая группа после вскрытия спускаемой капсулы обнаружила лежащих в креслах космонавтов без признаков жизни.
Сразу же было сделано предварительное заключение о том, что экипаж погиб от резкого понижения давления в спускаемом аппарате (космонавты были без спасательных костюмов).
Позже специальная правительственная комиссия, расследовавшая причины катастрофы, подтвердила, что космонавты погибли из-за разгерметизации спускаемого аппарата корабля в результате преждевременного открытия одного из вентиляционных клапанов (необходимы для выравнивания давления при спуске в земной атмосфере). Причиной их смерти стала взрывная декомпрессия.
Память о погибших космонавтах
Георгию Добровольскому, Владиславу Волкову и Виктору Пацаеву посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза (Волкову — во второй раз). Урны с прахом погибших космонавтов захоронены в Кремлевской стене на Красной площади в Москве.
Их имена были присвоены научно-исследовательским суднам Академии наук СССР, которые использовались для наблюдения за космическими полетами и поддержания связи с кораблями на орбите.
В честь Добровольского, Волкова и Пацаева названы кратеры на Луне и малые планеты — номер 1789, 1790, 1791 соответственно.
Имена космонавтов увековечены на табличке рядом со скульптурой "Павший астронавт" (Fallen Astronaut), установленной в августе 1971 года на Луне — на месте посадки американского корабля Apollo 15 ("Аполлон-15") командиром Дэвидом Скоттом (David Scott).
Последствия
После катастрофы "Союза-11" пилотируемые полеты в СССР были прекращены и не проводились два года — до сентября 1973 года, когда стартовал корабль "Союз-12". За это время был принят ряд мер по повышению безопасности экипажей кораблей "Союз".
Модификация "7К-Т" была доработана, а экипаж уменьшен до двух космонавтов, чтобы они могли размещаться внутри спускаемого аппарата в спасательном снаряжении.
В 1972 году Опытным заводом номер 918 (ныне — НПП "Звезда" им. академика Г.И. Северина; пос. Томилино Московской обл.) были созданы специальные аварийно-спасательные скафандры "Сокол-К", в которых стали совершать полеты экипажи всех последующих кораблей типа "Союз", начиная с "Союза-12" (в настоящее время используются скафандры "Сокол КВ-2"). Полеты экипажей из трех космонавтов возобновились с конца 1980 года на кораблях следующей модификации —"Союз-Т".
Материал подготовлен ТАСС-ДОСЬЕ (Инна Климачева).