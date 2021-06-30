{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Улететь и не вернуться:
Улететь и не вернуться:
Улететь и не вернуться:
Улететь и не вернуться:
Улететь и не вернуться:

Улететь и не вернуться: как 50 лет назад погиб экипаж "Союза-11"

Георгий Добровольский, Виктор Пацаев и Владислав Волков
© Keystone/Hulton Archive/Getty Images
30 июня 1971 года произошла последняя катастрофа в истории пилотируемой космонавтики СССР

При возвращении на Землю из-за разгерметизации спускаемого аппарата погиб экипаж космического корабля "Союз-11": Владислав Волков, Георгий Добровольский и Виктор Пацаев. Космонавтов похоронили у Кремлевской стены. Это была вторая и последняя катастрофа в пилотируемой космонавтике СССР и России. 

О первых пилотируемых кораблях типа "Союз"

"Союз" — семейство одноразовых транспортных пилотируемых космических кораблей. Созданы в ОКБ-1 (ныне — РКК "Энергия" им. С.П. Королева; г. Королев Московской обл.). 

Пришли на смену советским космическим кораблям первого поколения — "Восток" (12 апреля 1961 года на корабле этого типа совершил полет первый космонавт планеты Юрий Гагарин) и "Восход".

В начале 1960-х годов был разработан проект пилотируемого облета Луны. В рамках этой программы (впоследствии отмененной) был разработан пилотируемый корабль нового типа — "7К-ОК" (позже получил название "Союз"), который предназначался для отработки операций маневрирования и стыковки на околоземной орбите.

Запуск первого экспериментального корабля "7К-ОК" с манекеном на борту был осуществлен 28 ноября 1966 года с космодрома Байконур.

Первый пилотируемый запуск корабля типа "7К-ОК" ("Союз-1") 23 апреля 1967 года закончился аварией: при посадке не вышел основной тормозной парашют, в результате чего корабль врезался в землю на скорости 50 м/с. Космонавт Владимир Комаров погиб. После аварии конструкция корабля претерпела изменения.

26 октября 1968 года на доработанном корабле ("Союз-3") отправился в полет космонавт Георгий Береговой.

О корабле "Союз-11"

"Союз-11" относился к следующей версии пилотируемых кораблей семейства — "7К-Т" ("транспортный"). Эта модификация была создана на базе корабля "7К-ОК".

Разработка нового корабля началась в 1969 году в связи с работами по долговременным орбитальным станциям. "7К-Т" отличался наличием стыковочного лаза (до этого космонавты переходили из одного корабля в другой через открытый космос), мог вмещать до трех космонавтов, при этом размеры кабины не позволяли им находиться в скафандрах.

Ракета-носитель с космическим кораблем "Союз-10", 1971 год Альберт Пушкарев/ТАСС
Описание
Ракета-носитель с космическим кораблем "Союз-10", 1971 год
© Альберт Пушкарев/ТАСС

Первый пилотируемый запуск корабля модификации "7К-Т" ("Союз-10") состоялся 23 апреля 1971 года к станции "Салют-1", которая была выведена на орбиту 19 апреля того же года и стала первой в мире орбитальной станцией. Однако экипаж не смог попасть на нее из-за повреждения стыковочного узла, спустя двое суток космонавты вернулись на Землю.

Программа полета и экипаж

Следующий полет к станции "Салют-1" был намечен на июнь 1971 года. В состав основного экипажа первой экспедиции на станцию вошли Алексей Леонов (командир), Валерий Кубасов и Петр Колодин. Однако за несколько дней до полета экипаж был отстранен от полета из-за обнаруженного у Кубасова подозрения на болезнь легких.

Экипаж космического корабля "Союз-11" Владислав Волков, Георгий Добровольский и Виктор Пацаев перед отлетом на Байконур, 1971 год В.Терешков и Л.Путятин/ТАСС
Описание
Экипаж космического корабля "Союз-11" Владислав Волков, Георгий Добровольский и Виктор Пацаев перед отлетом на Байконур, 1971 год
© В.Терешков и Л.Путятин/ТАСС

В результате основной экипаж был заменен на дублирующий. В его состав входили:

  • командир корабля и первой экспедиции на станцию "Салют-1", подполковник ВВС 43-летний Георгий Добровольский (первый полет);
  • бортинженер, 35-летний Владислав Волков (второй полет);
  • бортинженер, 37-летний Виктор Пацаев (первый полет; во время полета ему исполнилось 38 лет).

Программа полета была рассчитана примерно на три недели, главной задачей экспедиции было успешно провести стыковку со станцией, которую не удалось осуществить в апреле 1971 года. Кроме того, экипаж должен был провести различные научные эксперименты.

Запуск и полет

6 июня 1971 года экипаж в составе Добровольского, Волкова и Пацаева стартовал с Байконура на корабле "Союз-11", запуск был осуществлен ракетой-носителем "Союз". Через день, 7 июня, корабль успешно пристыковался к орбитальной станции "Салют-1".

Космонавты пробыли на станции до 29 июня, полностью выполнив программу полета. Общая продолжительность полета (с момента старта до посадки 30 июня) составила 23 дня 18 часов 21 минуту.

Ракета-носитель с космическим кораблем "Союз-11" на стартовой площадке космодрома Байконур, 1971 год Владимир Мусаэльян/ТАСС
Описание
Ракета-носитель с космическим кораблем "Союз-11" на стартовой площадке космодрома Байконур, 1971 год
© Владимир Мусаэльян/ТАСС

Отстыковка "Союза-11" от станции прошла в обычном режиме 29 июня в 21:28 мск, все системы корабля работали штатно. 30 июня в 01:10 была включена система ориентации корабля для направления к Земле, двигательная установка отработала положенное время. Все это время экипаж докладывал в Центр управления полетами о своих действиях.

Катастрофа

В момент отделения спускаемого аппарата от приборного и орбитального отсеков на высоте около 150 км радиосвязь с космонавтами внезапно прервалась.

Спускаемый аппарат, по данным телеметрии, штатно вошел в плотные слои атмосферы, в расчетное время сработала парашютная система, включились двигатели мягкой посадки и приземление произошло в заданном районе. Однако прибывшая почти сразу к месту приземления поисковая группа после вскрытия спускаемой капсулы обнаружила лежащих в креслах космонавтов без признаков жизни.

Сразу же было сделано предварительное заключение о том, что экипаж погиб от резкого понижения давления в спускаемом аппарате (космонавты были без спасательных костюмов).

Позже специальная правительственная комиссия, расследовавшая причины катастрофы, подтвердила, что космонавты погибли из-за разгерметизации спускаемого аппарата корабля в результате преждевременного открытия одного из вентиляционных клапанов (необходимы для выравнивания давления при спуске в земной атмосфере). Причиной их смерти стала взрывная декомпрессия.

Память о погибших космонавтах

Георгию Добровольскому, Владиславу Волкову и Виктору Пацаеву посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза (Волкову — во второй раз). Урны с прахом погибших космонавтов захоронены в Кремлевской стене на Красной площади в Москве.

Их имена были присвоены научно-исследовательским суднам Академии наук СССР, которые использовались для наблюдения за космическими полетами и поддержания связи с кораблями на орбите.

© Валентин Соболев/ТАСС

В честь Добровольского, Волкова и Пацаева названы кратеры на Луне и малые планеты — номер 1789, 1790, 1791 соответственно.

Имена космонавтов увековечены на табличке рядом со скульптурой "Павший астронавт" (Fallen Astronaut), установленной в августе 1971 года на Луне — на месте посадки американского корабля Apollo 15 ("Аполлон-15") командиром Дэвидом Скоттом (David Scott).

Последствия

После катастрофы "Союза-11" пилотируемые полеты в СССР были прекращены и не проводились два года — до сентября 1973 года, когда стартовал корабль "Союз-12". За это время был принят ряд мер по повышению безопасности экипажей кораблей "Союз".

Модификация "7К-Т" была доработана, а экипаж уменьшен до двух космонавтов, чтобы они могли размещаться внутри спускаемого аппарата в спасательном снаряжении.

В 1972 году Опытным заводом номер 918 (ныне — НПП "Звезда" им. академика Г.И. Северина; пос. Томилино Московской обл.) были созданы специальные аварийно-спасательные скафандры "Сокол-К", в которых стали совершать полеты экипажи всех последующих кораблей типа "Союз", начиная с "Союза-12" (в настоящее время используются скафандры "Сокол КВ-2"). Полеты экипажей из трех космонавтов возобновились с конца 1980 года на кораблях следующей модификации —"Союз-Т".

Материал подготовлен ТАСС-ДОСЬЕ (Инна Климачева).

Отставки и назначения
Бывшего замглавы Минцифры Волина назначили гендиректором ФГУП "Космическая связь"
Среди его основных задач на новом посту - усиление и модернизация существующей спутниковой группировки
Читать полностью