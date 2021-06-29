Госкомиссия допустила ракету "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-17" к заправке и пуску

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Государственная комиссия приняла решение о готовности ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая должна вывести транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-17" на орбиту, к предстоящему в ночь на среду запуску. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном во вторник.

"Госкомиссия на Байконуре приняла решение на заправку ракеты-носителя "Союз-2.1а" топливом и пуск, который запланирован в 02:27 мск 30 июня. В 22:50 начнется заправка блока "И" керосином (продуктом Т-1)", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

Ракета-носитель "Союз-2.1а", на которую нанесена эмблема Чувашии и изображение уроженца региона - летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева, будет запущена в 02:27 мск 30 июня со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур. Примерно через девять минут она выведет на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-17". Полет российского грузового корабля к Международной космической станции (МКС) будет проходить по двухсуточной схеме. Стыковка с модулем "Поиск" запланирована примерно на 04:02 мск 2 июля.

Грузовой корабль доставит на станцию 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды системы "Родник", 40 кг баллонов с кислородом, около 1 509 кг сухих грузов, среди которых различное оборудование и материалы в грузовом отсеке, в том числе ресурсная аппаратура и средства технического обслуживания бортовых систем, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежда, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 65-й основной экспедиции.