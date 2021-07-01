С космодрома Восточный на ракете "Союз" запустят 36 спутников OneWeb

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Британские спутники связи OneWeb ("Уанвеб") планируют запустить с космодрома Восточный в четверг. Ракета-носитель "Союз-2.1б" должна стартовать в 15:48 мск, вместе с разгонным блоком "Фрегат" она выведет на орбиту 36 аппаратов, сообщили ТАСС в Роскосмосе.

"На 1 июля 2021 года с космодрома Восточный запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами OneWeb на борту", - сказали в госкорпорации.

Примерно через девять минут после старта от третьей ступени отделится головная часть - разгонный блок и спутники. Затем "Фрегат" выведет аппараты на целевую орбиту. Спутники будут отделяться в несколько этапов. Выведение их на орбиту займет около четырех часов.

Это будет восьмой запуск спутников OneWeb, он должен довести количество космических аппаратов британской компании на орбите до 254. Как уточнили ранее в компании, этот запуск позволит обеспечить связь всем регионам к северу от 50 градусов северной широты.

"Памятная надпись "Привет, Северный полюс" была нанесена на ракету - пятую и последнюю отправившую на орбиту спутники по программе "пять по 50", отмечая существенный прорыв для компании OneWeb в вопросе обеспечения уверенного приема спутникового сигнала своей системы над этим регионом мира", - отметили в компании OneWeb.

Мотопробег на космодром

В рамках всероссийского мотопробега "Космос наш - 60. Юрий Гагарин" на космодром Восточный прибыли представители мотоклуба "Ночные волки". Они посетят стартовый и технический комплексы для ракеты-носителя "Союз-2", строящийся стартовый комплекс для ракеты "Ангара". "Программа мотопробега на Восточном завершится наблюдением за пуском ракеты-носителя "Союз-2.1б", который запланирован на 1 июля 2021 года", - рассказали ранее в Роскосмосе.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Затем запуски по программе с космодрома Восточный состоялись 25 марта, 26 апреля и 28 мая 2021 года.

Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace (оператор запусков) предполагает пуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый запуск позволит вывести на орбиту от 34 до 36 аппаратов. 9 апреля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что система OneWeb первого поколения будет создана в конце 2022 - начале 2023 года.