Грузовой корабль "Прогресс МС-17" состыкуется с МКС 2 июля

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-17", на борту которого находятся около 1 509 кг сухих грузов, запасы топлива и воздуха, причалит к модулю "Поиск" Международной космической станции (МКС) в пятницу.

"Стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента Международной космической станции запланирована на 2 июля 2021 года в 04:02 мск", - сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с 31-й площадки (стартовый комплекс "Восток") космодрома Байконур в 02:27 мск 30 июня. Примерно через девять минут корабль был выведен на орбиту. Полет "Прогресса" проходит по двухсуточной схеме.

В среду в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что "Прогресс МС-17" опасно сблизится с фрагментом ракеты Falcon-9 и спутником Starlink компании SpaceX Илона Маска в ночь на пятницу. По предварительным данным, сближение со спутником Starlink 1691 произойдет в 00:32 мск ориентировочно на расстоянии около 1,5 км, через три минуты на расстоянии примерно 500 м с кораблем сблизится фрагмент американской ракеты-носителя Falcon 9, запущенной в 2020 году.

Грузовой корабль доставит на станцию 470 кг топлива для дозаправки, 420 литров питьевой воды системы "Родник", 40 кг баллонов с кислородом, около 1 509 кг сухих грузов, среди которых различное оборудование и материалы в грузовом отсеке, в том числе ресурсная аппаратура и средства технического обслуживания бортовых систем, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежда, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 65-й основной экспедиции.

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты. Сейчас на борту МКС находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Новицкий и Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.