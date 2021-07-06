NASA отложило отстыковку от МКС грузового корабля Dragon на 8 июля

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Американское космическое ведомство решило перенести отстыковку от Международной космической станции (МКС) грузового корабля Dragon еще на сутки - на 8 июля из-за плохих погодных условий в районе приводнения у побережья штата Флорида. Как отмечается в размещенном во вторник на сайте NASA сообщении, корабль "покинет станцию в 10:35 по времени Восточного побережья США (17:35 мск)".

Первоначально расстыковка Dragon с МКС планировалась на 6 июля. Но пришлось вносить коррективы: к Флориде устремился тропический шторм "Эльза". Ожидается, что его эпицентр достигнет западного побережья штата во второй половине вторника или утром в среду и двинется дальше на северо-восток. NASA сначала распространило заявление, что команда на отстыковку в автоматическом режиме Dragon будет дана не раньше 7 июля, теперь называется новая дата - 8 июля.

В NASA опасаются, что сильный ветер и высокие волны в Атлантике у восточного побережья Флориды, куда корабль должен будет опуститься на парашютах примерно через 2 дня после того, как он начнет снижаться с орбиты станции, затруднят операцию по его извлечению из воды.

Принадлежащий компании SpaceX Dragon был запущен 3 июня с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Стыковка с МКС была произведена 5 июня. Корабль доставил примерно 3,3 тонны различных грузов - продовольствие, материалы для серии научных экспериментов, оборудование. А также две новые панели солнечных батарей iROSA, для установки и развертывания которых двум членам экипажа станции - американцу Шейну Кимброу и французу Тома Песке - потребовалось совершить три выхода в космос: 16 июня, 20 июня и 25 июня.

В настоящее время на МКС вахту несут, помимо Кимброу и Песке, россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай и Меган Макартур, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ.