РКЦ "Прогресс" покажет на МАКС макеты биоспутника и аппаратов для создания 3D-модели Земли

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Ракетно-космический центр "Прогресс" (входит в Роскосмос) примет участие в Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021, где покажет макеты биоспутника "Бион-М" номер 2 и космических аппаратов для съемки 3D-модели Земли "Аист-2Т". Об этом говорится в сообщении предприятия, распространенном в понедельник.

"В экспозиции АО "РКЦ "Прогресс" будут представлены макеты ракетно-космической техники: ракеты-носители "Союз-2" этапа 1а, "Союз-2", "Союз-2" этапа 1в и перспективная двухступенчатая РН "Союз-5" в масштабе 1:20, МКА [малый космический аппарат] "Аист-2Д" в масштабе 1:5, перспективные космические аппараты "Обзор-Р", "Ресурс-ПМ", "Бион-М" № 2 в масштабе 1:10 и МКА "Аист-2Т" в масштабе 1:5", - говорится в сообщении.

Также на стенде будут размещены плакаты со снимками из космоса, полученными с аппарата "Аист-2Д", и волоконно-оптические компоненты разработки и производства НПП "ОПТЭКС" (филиал РКЦ "Прогресс").

Как уточнили на предприятии, образцы будут находиться в составе объединенной экспозиции госкорпорации "Роскосмос" и предприятий ракетно-космической промышленности.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 - крупнейший мировой авиафорум. В этом году он пройдет с 20 по 25 июля. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил участие главы государства Владимира Путина в авиасалоне. В свою очередь вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что на МАКС 20 июля планируется совещание по авиационной тематике с участием Путина.