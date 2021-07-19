Восемнадцатилетний американец отправится в суборбитальный полет на корабле New Shepard

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Американская компания Blue Origin предпринимателя Джеффа Безоса назвала имя четвертого пассажира корабля New Shepard, который 20 июля отправится на нем в суборбитальный полет. Как отмечается на сайте компании, им станет 18-летний американец Оливер Деймен.

В заявлении подчеркивается, что Деймен по итогам проведенного ранее аукциона забронировал себе место в рамках второго полета New Shepard. Однако руководство компании предоставило ему право отправиться уже в первый пассажирский суборитальный полет корабля. Это стало возможным после того, как неизвестный, купивший билет на полет 20 июля за $28 млн , заявил о невозможности участвовать в нем в эти сроки. Он отправится в космос в рамках следующих полетов New Shepard.

По данным Blue Origin, космический полет был "давней мечтой" молодого человека, который с самого детства "увлекается космосом, Луной и ракетами". "18-летний Оливер Демьен и 82-летняя Уэлли Фанк станут самым молодым и самым пожилым астронавтами, полетевшими в космос", - указывается в заявлении Blue Origin.

Ранее сообщалось, что Уэлли Фанк отправится 20 июля в космос вместе с Безосом и его братом Марком. Фанк была первой женщиной - инспектором Федерального авиационного управления США и первой женщиной - следователем в области авиационной безопасности американского Национального совета по безопасности на транспорте.

Blue Origin ранее провела 15 испытаний своего суборбитального корабля, однако в роли пассажира выступал снабженный датчиками манекен в человеческий рост, которого назвали в честь Люка Скайуокера, одного из героев киносаги "Звездные войны". New Shepard может брать на борт шесть пассажиров или полезный груз. После достижения границы космоса туристам можно будет расстегнуть ремни безопасности и примерно четыре минуты провести в состоянии невесомости, после чего капсула с ними начнет снижение и мягко приземлится на парашютах.

Blue Origin - лишь одна из фирм, которые собираются осуществлять регулярные туристические полеты в космос. Такие же планы существуют у компаний Virgin Galactic и SpaceX.