Госкомиссия одобрила вывоз ракеты "Протон-М" с модулем "Наука" на Байконуре

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Госкомиссия приняла решение о вывозе ракеты-носителя "Протон-М" с многоцелевым лабораторным модулем (МЛМ) "Наука" на стартовый комплекс космодрома Байконур. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскосмоса в пятницу.

"Заслушав доклады руководителей работ, госкомиссия приняла решение о вывозе ракеты космического назначения на стартовый комплекс площадки № 200", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что начало операций по транспортировке ракеты из монтажно-испытательного корпуса начнется в субботу, 17 июля, в 02:30 мск.

"На космодроме Байконур завершена подготовка к вывозу на стартовый комплекс ракеты-носителя "Протон-М" с многоцелевым лабораторным модулем "Наука". Ее пуск с пусковой установки № 39 площадки № 200 запланирован на 21 июля 2021 года в 17:58:21 по московскому времени", - напомнили в Роскосмосе.

Модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос. "Наука" доставит на МКС емкости с водой, поручни, вентиляторы, кабели и другие грузы.

"Протон-М" - российская одноразовая ракета-носитель. Принадлежит к семейству космических носителей "Протон", созданных в начале 1960-х годов. "Протоны" применяются для выведения в космос различных космических аппаратов, в том числе навигационных, военных и коммерческих спутников, межпланетных автоматических станций.