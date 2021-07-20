В ЦПК заявили, что в отряде космонавтов уже есть случаи ревакцинации от коронавируса

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Члены отряда космонавтов Роскосмоса начали ревакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщил в интервью ТАСС в преддверии Международного авиационно-космического салона начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) Максим Харламов.

"А как же! Если Минздрав рекомендует раз в шесть месяцев ревакцинироваться, мы строго выполняем его рекомендации", - сказал Харламов в ответ на вопрос, есть ли случаи ревакцинации в отряде.

По словам начальника ЦПК, все космонавты, кому по медицинским показаниям рекомендовано вакцинироваться, уже сделали прививку. "У нас есть график соответствующих прививок. В ближайшее время весь отряд будет вакцинирован", - подчеркнул он.

Харламов отметил, что в прошлом году корректировки в программе подготовки из-за коронавируса не потребовалось.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 190,5 млн человек, более 4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 982 766 случаев заражения, выздоровели 5 359 995 человек, умерли 149 138. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.