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Глава ЦПК анонсировал подготовку космонавтов в гидролаборатории в ноябре

По словам Максима Харламова, сейчас оборудование находится на этапе испытаний и комплексной отладки систем

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса начнут подготовку в гидролаборатории в ноябре текущего года. Об этом сообщил в интервью ТАСС в преддверии Международного авиасалона МАКС-2021 начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Максим Харламов.

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"Думаю, что работы непосредственно по подготовке космонавтов начнутся в гидролаборатории в ноябре 2021 года", - сказал Харламов.

По словам начальника ЦПК, сейчас гидролаборатория находится на этапе испытаний, комплексной отладки систем, которые задействованы в подготовке космонавтов.

Гидролаборатория в ЦПК была открыта в начале 1980-х годов для подготовки космонавтов к внекорабельной деятельности. Она включает в себя бассейн глубиной 12 м, в котором космонавты провели около 5 тыс. погружений в скафандрах "Орлан". За основу гидролаборатории специалисты взяли нефтеналивное хранилище. В разное время на ее платформе стояли сегменты станций "Салют" и "Мир", сейчас там размещены модули МКС. В 2014 году объект закрыли на реконструкцию.

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