В Роскосмосе уточнили, что США еще не одобрили покупку российских ракетных двигателей

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Правительство США пока не давало добро компании Orbital Sciences LLC на покупку российских ракетных двигателей РД-181М. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

"К сожалению, ошибки случаются. Вот и во вчерашний пост о том, что Роскосмос получил разрешение на экспорт в США нового двигателя РД-181М вкралась досадная опечатка. В предложении о том, что "правительство США одобрило заключение контракта между НПО "Энергомаш" (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") и американской компанией Orbital Sciences LLC на самом деле шла речь о разрешении на заключение контракта, данном правительством России", - написал Устименко в своем Telegram-канале.

Ранее правительство России поддержало переговоры о заключении контракта на поставку российских двигателей РД-181М производства НПО "Энергомаш" американской компании Orbital Sciences LLC. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина было опубликовано на портале правовой информации.

Заключение контакта, подчеркивается в документе, возможно в случае урегулирования вопросов, связанных с использованием при разработке двигателя результатов интеллектуальной деятельности, с Минобороны России и Роскосмосом. Также американская компания должна предпринять меры по охране российских технологий и гарантировать, что ракеты-носители "Антарес" с российскими двигателями не будут использоваться для запуска военных аппаратов.