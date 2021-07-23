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XXXII летние Олимпийские игры

Космонавты с МКС поддержали российских спортсменов перед Олимпиадой

Олег Новицкий и Петр Дубров пожелали российским спортсменам удачи и пообещали болеть за них
' Roscosmos Media/YouTube'

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, которые в настоящий момент находятся на борту Международной космической станции (МКС), поприветствовали участников Олимпиады в Токио и поддержали российских спортсменов.

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"Эта Олимпиада - особое испытание для всех спортсменов и в первую очередь для представителей нашей страны. Мы все гордимся флагом и гимном нашей родины и они всегда буду в ваших сердцах: и когда вы будете идти по дорожке олимпийского стадиона, и когда вы будете стоять на подиуме", - сказал Дубров в видео, размещенном на сайте Роскосмоса.

В свою очередь Новицкий отметил, что самой большой наградой являются любовь и уважение соотечественников. "Вместе с миллионами ваших фанатов, друзей, любителей спорта, невзирая на флаги и атрибуты, мы будем верить в ваши силы, волю и в то, что никто и ничто вас не остановит на пути к олимпийским наградам", - подчеркнул он.

Космонавты также пожелали российским спортсменам удачи и пообещали болеть за них. Новицкий и Дубров поприветствовали спортсменов из других стран, которые прошли сложнейших отбор и будут отстаивать честь своей страны.

23 июля в Токио (Япония) откроются XXXII летние Олимпийские игры. Изначально соревнования планировались к проведению с 24 июля по 9 августа 2020 года, но были перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.

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