Модуль "Пирс" отстыковался от МКС

Как Россия перешла на короткие схемы полётов к МКС ТАСС рассказывает, как усовершенствовались пилотируемые полёты к орбитальной станции

В 17:01 мск двигательная установка корабля будет включена на торможение. Согласно расчетам специалистов Центра управления полетами, корабль войдет в плотные слои атмосферы в 17:42 мск. Несгораемые элементы конструкции корабля и модуля будут затоплены в несудоходном районе Тихого океана.

Модуль "Пирс" был запущен к МКС 15 сентября 2001 года с космодрома Байконур. На орбиту он был выведен с помощью ракеты-носителя "Союз-У" и корабля "Прогресс М-СО1".

Модуль использовался в качестве стыковочного отсека для космических кораблей - как пилотируемых так и грузовых. Также до ноября 2021 года космонавты совершали из "Пирса" выходы в открытый космос, в ноябре 2020 года и июне этого года российские члены экипажа МКС использовали для этих целей "Поиск".

Ранее российские космонавты подготовили модуль к отстыковке. Часть работ была проведена в рамках выхода в открытый космос, часть - в рамках работ на борту станции. В частности, был разделен гидравлический контур, выполнены работы по коммутации для управления стыковочным отсеком через транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-16", а также проверен стыковочный агрегат и его системы.

Модуль "Пирс" был пристыкован к надирному порту служебного модуля "Звезда". Позже его место должен занять многоцелевой лабораторный модуль "Наука", который в среду был запущен с космодрома Байконур. Изначально затопление было запланировано на 23 июля, однако было перенесено на трое суток.

Модуль "Наука"

Ракета "Протон-М" с многоцелевым лабораторным модулем (МЛМ) "Наука" стартовала с космодрома Байконур в 17:58 мск. Сейчас модуль находится на околоземной орбите. Как сообщил Рогозин во время выведения, Барнаульская станция временно не принимала телеметрию. В четверг прошло тестовое включение двигателей "Науки", проведены две коррекции орбиты, в пятницу и в субботу также было выполнено по два корректирующих импульса.

Модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос. "Наука" доставит на МКС емкости с водой, поручни, вентиляторы, кабели и другие грузы.