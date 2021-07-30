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Научно-технический совет Роскосмоса 31 июля обсудит конфигурацию новой орбитальной станции

По словам главы Роскосмоса, рассматриваются два варианта конфигурации

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Научно-технический совет (НТС) Роскосмоса в субботу обсудит два варианта возможной конфигурации новой орбитальной станции. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда".

"Завтра в 11 часов пройдет заседание НТС во главе с Юрием Коптевым, будем обсуждать конфигурацию новой орбитальной станции", - сказал Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, рассматриваются два варианта конфигурации. Планы относительно того, куда будет запускаться Научно-энергетический модуль, будут зависеть от решения НТС и правительства

"Есть два предложения. Первое из них состоит в том, чтобы формирование российской национальной станции происходило путем дальнейшего наращивания российского сегмента МКС с последующим отделением и сохранением на той же самой орбите с наклонением 51,6 градуса", - отметил Рогозин.

По его словам, второе предложение заключается в том, что с МКС придется уходить на новую российскую орбитальную служебную станцию, основой которой может стать Научно-энергетический модуль (НЭМ). Такая станция, по словам главы Роскосмоса, будет находиться на орбите 97-98 градусов на приполярной орбите.

Новая орбитальная станция

В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Перед Ракетно-космической корпорацией "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого базового модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году, им станет научно- энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

Наклонение перспективной российской орбитальной станции составит 97-98 градусов. Она будет каждые двое суток проходить всю Землю, а в Арктическом регионе она будет находиться каждые полтора часа, что важно для поддержки Северного морского пути. Эскизное проектирование новой станции начнется до конца лета.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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