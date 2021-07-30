Рогозин рассказал, что фильм Клима Шипенко "Вызов" будут снимать и в модуле "Наука"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Режиссер Клим Шипенко будет снимать фильм "Вызов" в том числе в многоцелевом лабораторном модуле (МЛМ) "Наука". Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда".

"В принципе, [программа] предполагает [возможность съемки]. Кинематографисты запросили возможность осуществления ряда съемок в МЛМ", - сказал Рогозин.

Съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Старт корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. В основной экипаж входят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и Клим Шипенко, в дублирующий - космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин.