Закрытый с прошлого года музей авиации и космонавтики в Вашингтоне вновь принимает гостей

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Национальный музей авиации и космонавтики в Вашингтоне, закрытый для посетителей из-за пандемии с ноября прошлого года, в пятницу вновь открыл свои двери для жителей и гостей американской столицы.

Несмотря на рабочий день, еще до открытия - к 10 часам утра по местному времени - перед музеем уже собрались несколько сотен человек. Очередь растянулась почти на полкилометра: цепочка людей огибала боковое крыло здания и заканчивалась с противоположной от главного входа стороны. "Я не ожидал таких длинных очередей, потому что сегодня первый день, когда он [музей] вновь открылся, я ждал, что здесь будет меньше народу", - рассказал корреспонденту ТАСС один из стоявших в очереди по имени Стивен.

Многие посетители явно подготовились к своему визиту: в толпе было немало людей в футболках с принтами на космическую тематику. Однако были и случайные прохожие, которые, увидев большое скопление людей, тоже решили заглянуть в музей. "Мы на самом деле на отдыхе - просто приехали в город и сейчас ходим и фотографируемся", - рассказала Кики, которая вместе с компанией друзей делала снимок у музейной вывески.

После того, как двери здания наконец распахнулись, посетители прошли через рамки металлоискателей у входа и быстро заполнили залы. Впрочем, не вся экспозиция музея авиации и космонавтики в настоящий момент доступна для просмотра: часть выставочных помещений отгорожена, и пройти туда нельзя. Но дело не в пандемии, а в том, что в заведении с 2018 года идет масштабная ренновация, в рамках которой планируется переделать все 23 галереи и выставочных помещения. "Половина музея в настоящий момент закрыта на реновацию, - рассказали в пресс-службе учреждения. - Первая из новых галерей откроется осенью 2022 года".

Надолго ли?

Из-за пандемии Национальный музей авиации и космонавтики закрывался дважды. Первый раз - в марте 2020 года. В июле прошлого года учреждение возобновило работу, но уже в ноябре вновь было закрыто из-за новой волны коронавируса.

В настоящее время сотрудники музея не спешат делать каких-либо прогнозов относительно того, не придется ли его через пару месяцев снова закрывать в связи с распространением новых штаммов коронавируса и возможным новым ужесточением санитарных ограничений. "Смитсоновский институт продолжит отслеживать ситуацию в пандемией, и мы будем вводить меры, опираясь на рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США и других источников", - заявили ТАСС в пресс-службе.

В настоящий момент в музее действуют все стандартные меры предосторожности в связи с пандемией. Так, перед входом сотрудница раздавала всем желающим медицинские маски, которые необходимы для прохода в помещение. "В настоящий момент от всех посетителей в возрасте от двух лет требуется ношение масок вне зависимости от статуса вакцинации", - пояснили в пресс-службе.

"Мы также призываем всех посетителей соблюдать правила гигиены, и мы расставили по всему зданию аппараты с дезинфицирующим средством для рук. [Мы также призываем] соблюдать нормы социального дистанцирования", - добавили там.

Посещаемость

В предыдущие годы главное здание Национального музея авиации и космонавтики в Вашингтоне ежегодно посещали от 6 до 7 млн человек. Однако с началом реновации эти показатели стали снижаться и составили 3,2 млн человек в 2019 году. По итогам 2020 года показатель опустился всего лишь до 267 тыс. человек, однако тут уже роль сыграла пандемия.

Руководство музея рассчитывает, что показатели посещаемости будут оставаться невысокими и в последующие несколько лет, однако связывают это в первую очередь именно с его модернизацией. "В следующие несколько лет показатели [посещаемости] будут сниженными из-за реновации, поскольку одновременно будет открыта только часть залов музея", - пояснили в пресс-службе.

Смитсоновский институт

Музей авиации и космонавтики является частью расположенного в столице США Смитсоновского института. Это - крупнейший в мире музейный и научно-исследовательский комплекс, в штате которого работает 6,5 тыс. человек, а еще 6,3 тыс. заняты в его культурно-просветительских учреждениях в качестве волонтеров. В систему института входят 19 музеев и галерей в Вашингтоне и Нью-Йорке, Национальный зоопарк в столице США и еще девять научно-исследовательских центров. Вход практически во все музеи системы Смитсоновского института, в том числе и в музей авиации и космонавтики, бесплатный.

Официально институт считается государственным учреждением. Доля американских властей в его финансировании составляет примерно 70%. Дополнительные средства в бюджет организации поступают главным образом от частных жертвователей, за счет издательской и коммерческой деятельности.

Ранее стало известно, что основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос выделит Смитсоновскому институту $200 млн. Это крупнейшее пожертвование на нужды института с момента его основания в 1846 году. $70 млн из указанной суммы будет направлено как раз на реновацию Национального музея авиации и космонавтики, $130 млн Безос предоставит на создание нового образовательного центра при музее, который будет размещен в Вашингтоне и будет назван в честь самого Безоса. Предполагается, что на базе данного учреждения будут проводить учебные программы, призванные заинтересовать молодых людей работой в научно-технической сфере.