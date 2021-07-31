Запуск спутников OneWeb с Байконура запланирован на 20 августа

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Спутники OneWeb будут запущены с космодрома Байконур 20 августа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Очередной старт "Союза-2.1б" с 36 спутниками OneWeb запланирован с космодрома Байконур на 20 августа", - написал он.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что партия космических аппаратов глобальной спутниковой интернет-системы OneWeb прибыла на космодром Байконур в рамках подготовки к их запуску.

Предстоящий запуск станет девятым по программе OneWeb и третьим с космодрома Байконур.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Затем запуски по программе с космодрома Восточный состоялись 25 марта, 26 апреля, 28 мая и 1 июля 2021 года.