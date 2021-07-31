Узловой модуль "Причал" для МКС отправили на Байконур

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Узловой модуль "Причал", запуск которого к МКС запланирован на ноябрь текущего года, после испытаний отправлен на космодром Байконур. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в субботу.

"Сегодня, 31 июля 2021 года, корабль отправился на технический комплекс космодрома Байконур для продолжения сборки и предполетной подготовки в соответствии с графиком дальнейшего развития российского сегмента Международной космической станции", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, ранее на контрольно-испытательной станции Ракетно-космической корпорации "Энергия" завершились технологические испытания "Причала" в составе транспортного грузового корабля-модуля (ТГКМ) "Прогресс М-УМ". Доставка на Байконур будет осуществляться железнодорожным составом.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск узлового модуля запланирован на 24 ноября текущего года. По его словам, "Причал" позволит расширить возможности стыковок со станцией российских кораблей, в том числе нового "лунного" корабля "Орел".

Узловой модуль должен пристыковаться к многоцелевому лабораторному модулю "Наука", который 29 июля причалил к МКС. Ранее гендиректор Роскосмоса сообщил журналистам в Центре управления полетами, что госкомиссия проанализирует возникшие при запуске модуля "Наука" проблемы и учтет их при осеннем запуске узлового модуля.