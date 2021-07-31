Космонавты с МКС провели экскурсию по новому модулю "Наука"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Космонавт Олег Новицкий, который сейчас находится на борту Международной космической станции (МКС), опубликовал в соцсетях видеоэкскурсию по многоцелевому лабораторному модулю "Наука", который в четверг пристыковался к МКС.

"Вместе с Петром Дубровым приветствуем всех из нашего нового модуля "Наука"! Совсем скоро проведем для вас более подробную экскурсию", - написал Новицкий в Twitter.

На кадрах видно, как космонавты открывают люки в модуль, после чего переходят в него. Затем начинается небольшая экскурсия по самому модулю.

МЛМ "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля. В четверг модуль пристыковался к МКС. Он предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

Модуль "Наука" оснащен вторым туалетом для российского сегмента, каютой для третьего члена экипажа РФ, а также европейским манипулятором ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.