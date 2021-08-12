Роскосмос обсудил с представителями Таджикистана использование данных российских спутников

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел переговоры с президентом Национальной академии наук Таджикистана Фарходом Рахими. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, стороны отметили важность создания нормативной правовой базы двустороннего сотрудничества.

"[Стороны] обсудили вопросы взаимодействия по следующим перспективным направлениям: использование возможностей российской орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли для научного и социально-экономического развития Республики Таджикистан; использование оптических средств наблюдения Гиссарской астрономической обсерватории и астрономической обсерватории Санглох Института астрофизики Национальной академии наук Таджикистана и т. д.", - говорится в сообщении.

В переговорах также приняли участие гендиректор компании "Российские космические системы" Андрей Тюлин, гендиректор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов, заместитель гендиректора "ТЕРРА ТЕХ" (дочерняя компания холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в Роскосмос) Максим Болтачев, и представители посольства Республики Таджикистан в РФ.