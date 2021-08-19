Коррекцию орбиты МКС перенесли на 21 августа

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Запланированная на утро четверга коррекция орбиты МКС перенесена на резервную дату - 21 августа. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

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"Коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) перенесена на резервную дату - 21 августа 2021 года. В настоящее время рассчитываются параметры орбиты станции после проведения корректирующего маневра и точное время его проведения", - отметили в госкорпорации.

По плану, двигатели служебного модуля "Звезда" должны были быть включены в 07:04 мск 19 августа и проработать 46 секунд. При этом средняя высота орбиты станции должна была составить около 420,85 км над поверхностью Земли, увеличившись на 1,2 км в целях формирования баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля "Союз МС-19", а также посадкой спускаемого аппарата корабля "Союз МС-18".

На борту МКС находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.

На корабле "Союз МС-19" на борт МКС должны прилететь космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые снимут первый художественный фильм в космосе.