В Роскосмосе назвали причину переноса коррекции орбиты МКС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Изменение высоты орбиты МКС было перенесено на резервную дату по просьбе американской стороны. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в четверг.

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"Коррекция высоты орбиты МКС была перенесена на резервную дату - 21 августа - по просьбе американской стороны. Такая просьба поступила в связи с технической неготовностью американского сегмента, о которой в ЦУП-М сообщил flight director (сменный руководитель полетом) партнеров", - говорится в сообщении.

По плану, двигатели служебного модуля "Звезда" должны были быть включены в 07:04 мск 19 августа и проработать 46 секунд. При этом средняя высота орбиты станции должна была увеличиться на 1,2 км в целях формирования баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля "Союз МС-19", а также посадкой спускаемого аппарата корабля "Союз МС-18". Однако утром в четверг Роскосмос сообщил о переносе коррекции орбиты на резервную дату - 21 августа.

Сейчас на борту МКС находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.

На корабле "Союз МС-19" на борт МКС должны прилететь космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые снимут первый художественный фильм в космосе.