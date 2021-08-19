Госкомиссия допустила ракету "Союз" со спутниками OneWeb к заправке и пуску с Байконура

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Государственная комиссия приняла решение о готовности к предстоящему в ночь на пятницу запуску ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая вместе с разгонным блоком "Фрегат" должна вывести на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

Как уточнили в госкорпорации, на космодроме Байконур состоялось заседание госкомиссии. "По результатам испытаний на стартовом комплексе члены комиссии приняли решение на заправку ракеты-носителя топливом и пуск в 01:23:17 по московскому времени 20 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

Это будет первый запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур в 2021 году, он должен довести количество космических аппаратов британской компании на орбите до 288. Работы ведутся по контракту АО "Главкосмос" с компаниями Arianespace (оператор запуска) и Starsem.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Затем запуски по программе с космодрома Восточный состоялись 25 марта, 26 апреля, 28 мая 2021 года и 1 июля 2021 года.

Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace (оператор запусков) предполагает пуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 гг. Каждый запуск позволит вывести на орбиту от 34 до 36 аппаратов. 9 апреля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что система OneWeb первого поколения будет создана в конце 2022 - начале 2023 года.