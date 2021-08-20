Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с 34 спутниками OneWeb с Байконура перенесли

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая вместе с разгонным блоком "Фрегат" должна была вывести на орбиту 34 спутника связи OneWeb, перенесен. Об этом сообщил ведущий во время трансляции на сайте Роскосмоса.

"Дата перенесена на резервную", - сказал ведущий во время трансляции.

Согласно трансляции, произошла автоматическая отмена предстартовой подготовки. Специалистам поручили занять рабочие места и "перевести агрегаты в готовность стоянки 24 часа".

Ракета "Союз-2.1б" должна была стартовать с космодрома Байконур в 01:23 мск. После выведения количество спутников в группировке должно увеличится до 288.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Затем запуски по программе с космодрома Восточный состоялись 25 марта, 26 апреля, 28 мая 2021 и 1 июля 2021 года.

Обновленная договоренность OneWeb с оператором запусков Arianespace предполагает пуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый запуск позволит вывести на орбиту от 34 до 36 аппаратов. 9 апреля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что система OneWeb первого поколения будет создана в конце 2022 - начале 2023 года.