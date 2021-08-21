Орбита МКС будет поднята на 1,2 км для подготовки к полету актрисы Пересильд

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Коррекция орбиты Международной космической станции (МКС), которая была перенесена с 19 августа, пройдет утром в субботу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"С целью формирования баллистических условий перед стартом транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19" и посадкой ТПК "Союз МС-18" на 21 августа 2021 года запланирована очередная коррекция высоты орбиты Международной космической станции", - отметили в пресс-службе.

По предварительным данным, маневр будет проведен с помощью двигателей служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС. Они будут включены в 07:04 мск. Двигатели проработают в течение 50 секунд. "После проведения корректирующего маневра высота орбиты станции увеличится на 1,2 км", - сказали в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, для коррекции орбиты будут использоваться двигатели модуля "Звезда", а не космического грузового корабля "Прогресс МС-17", чтобы более эффективно использовать топливо.

Изначально маневр был запланирован на 19 августа. Однако был перенесен в связи с технической неготовностью американского сегмента, о которой в ЦУП-М сообщил сменный руководитель полетом партнеров.

Сейчас на борту Международной космической станции находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ. На корабле "Союз МС-19" на борт МКС должны прилететь космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые снимут первый художественный фильм в космосе.