Центр космических технологий "Артурус" представит два новых проекта на ВЭФ

КУБИНКА /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Всероссийский проект "Космический всеобуч" и образовательный курс Chief Space Officer (CSO) по космическим и цифровым технологиям будут запущены в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Они созданы центром космических технологий "Арктурус" из Ростова-на-Дону при поддержке Минобрнауки России, сообщил ТАСС советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев.

"Второго сентября на площадке ВЭФ в рамках дня открытия форума пройдет торжественный запуск всероссийского курса Chief Space Officer и проекта КосмоВсеобуч.рф. Также у нас планируется панельная дискуссия от центра "Арктурус". Она состоится 4 сентября в Техногостиной, на ней будет ряд докладов по теме влияния современных подходов на вовлечение молодежи в новые классные проекты из мира цифры и космоса. Один из докладов будет посвящен образовательным инициативам "Арктуруса" для региональных технических вузов и научных учреждений Минобрнауки России по теме космических технологий", - сказал Алексеев в кулуарах Международного военно-технического форума "Армия - 2021".

Он отметил, что образовательный курс Chief Space Officer создан в первую очередь для сотрудников управленческого звена, решения которых связаны с космической сферой, при этом они не являются профессионалами в этой области, а также для всех, кто интересуется космосом и желает использовать последние достижения космической отрасли в своей деятельности. Первый поток пройдет с 1 сентября по 31 октября. Планируется, что к участию привлекут 5 тыс. человек.

Онлайн-диктант "Космический всеобуч" будет состоять из 10 вопросов по теме космоса. Как рассказал Алексеев, основной задачей диктанта является повышение интереса участников к космической тематике. В течение двух месяцев как дети, так и взрослые смогут принять в нем участие. "Вопросы продумывались для всех возрастов. В базе есть сложные и простые вопросы, есть определенная механика внутри сайта, которая будет подбирать вопросы из базы разной сложности", - добавил собеседник агентства.

VI Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.