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Рогозин разместил у себя в соцсетях рекламу смартфона Google

Компания сравнила подключение наушников со стыковкой "Союза" к МКС
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин разместил у себя в соцсетях рекламу смартфона Google Pixel 5A с 5G, в которой Google сравнивает подключение наушников со стыковкой российского пилотируемого корабля "Союз МС" с Международной космической станцией.

В ролике сначала показано подключение наушников, затем стыковка "Союза МС" с МКС.

"Союз МС" - российский пилотируемый космический корабль. Принадлежит к семейству кораблей "Союз". Головным разработчиком и изготовителем корабля является Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С. П. Королева "Союз МС" предназначен для доставки экипажей на Международную космическую станцию (МКС) и возращению их с орбиты обратно на Землю. Кроме того, "Союз МС" используется для доставки на орбитальную станцию и возвращения небольших грузов (научно-исследовательской аппаратуры и результатов экспериментов, личных вещей космонавтов и др.), а также для удаления с МКС отходов в бытовом отсеке, который сгорает плотных слоях атмосферы при спуске корабля. 

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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