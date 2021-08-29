Первая ступень ракеты Falcon 9 успешно села на плавучую платформу в Атлантике

ТАСС, 29 августа. Американская компания SpaceX осуществила успешную посадку первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 на плавучую платформу в Атлантическом океане. Об этом сообщается в воскресенье на ее странице в Twitter .

Ранее ракета с грузовым кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС), стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 03:14 по времени восточного побережья США (10:14 мск).

Ожидается, что стыковка Dragon со станцией будет произведена в автоматическом режиме 30 августа в 11:00 (18:00 мск).

Dragon доставит на станцию различное оборудование для проведения научных экспериментов, в частности приборы, которые могут определять проблемы со зрением и позволят бороться с ними. Кроме того, он возьмет на борт разнообразные полезные материалы, в том числе бетон, композиты и вещества, способные защищать от воздействия радиации.