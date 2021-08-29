Рогозин заявил, что США создают и испытывают противоспутниковое оружие

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты создают противоспутниковое оружие и проводят его испытания. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в вышедшем в воскресенье интервью "Газете.ру".

"Они сами создают противоспутниковое оружие, сами его испытывают", - сказал Рогозин в ответ на вопрос, насколько обоснованы обвинения США в адрес РФ в создании противоспутниковых аппаратов. При этом он назвал такие утверждения американской стороны обычной пропагандой.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что у России достаточно мощная система мониторинга околоземного пространства. "Если они думают, что мы чего-то не видим, они ошибаются. Они нас обвиняют в работе наших спутников-инспекторов, а сами этих инспекторов создавали раньше всех остальных", - добавил он.

По словам Рогозина, обвинения в создании Россией противоспутниковых аппаратов являются элементом информационной кампании.