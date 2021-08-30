Космонавты в ближайшее время проведут на МКС тренировку выхода в открытый космос

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции (МКС), в ближайшее время проведут тренировку ряда работ в скафандрах. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в понедельник.

"В ближайшее время экипаж проведет бортовую тренировку по ВКД [внекорабельная деятельность] №49 и №50 в скафандрах по отдельным предстоящим операциям на макетном и штатном оборудовании, имеющемся на российском сегменте станции", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, экипаж изучил бортовую документацию, ознакомился с циклограммой выхода, видеоматериалами отработки операций в гидролаборатории Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, подготовил инструменты.

Ранее в Роскосмосе сообщили ТАСС, что выходы в открытый космос, запланированные на 2 и 8 сентября, перенесены на 3 и 9 сентября по просьбе американских коллег.

Главная задача будет посвящена работам по интеграции многоцелевого лабораторного модуля "Наука" в состав Международной космической станции и реализации запланированных этапов развертывания всех функциональных возможностей российского модуля.