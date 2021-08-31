Орбиту МКС поднимут на 650 метров для подготовки к старту "Союза МС-19"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Очередная коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) в рамках подготовки к старту транспортного пилотируемого корабля (ТПК) "Союз МС-19" пройдет 11 сентября. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном во вторник.

"С целью формирования баллистических условий перед стартом транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19" и посадкой ТПК "Союз МС-18" на 11 сентября 2021 года запланирована очередная коррекция высоты орбиты Международной космической станции", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, маневр будет осуществлен при помощи двигателей служебного модуля "Звезда". По предварительной информации, двигатели будут включены 11 сентября в 21:54 мск и проработают 27 секунд. "Импульс составит 0,37 м/с. После проведения корректирующего маневра высота орбиты станции увеличится на 650 метров", - добавили в Роскосмосе.

Сейчас на борту МКС находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.