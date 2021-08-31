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Зеленский и глава NASA обсудили совместные проекты Украины и США в сфере космоса

Как сообщил офис украинского президента, Билл Нельсон принял приглашение посетить Украину

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с рабочим визитом в США, обсудил с руководителем американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Биллом Нельсоном совместные проекты в сфере космоса. Об этом сообщил во вторник офис главы украинского государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителем NASA Биллом Нельсоном. <...> Стороны обсудили перспективы участия украинских предприятий в проекте "Антарес", программе исследования Луны "Артемида", а также проекты, к которым Украина может присоединиться", - отмечается в сообщении.

Зеленский отметил, что Киев заинтересован в возрождении научно-технического потенциала и рассматривает сотрудничество с NASA как важный компонент развития отечественной космической отрасли. "Украина должна снова стать космической державой. Исследования и использование космического пространства в мирных целях - важный компонент партнерства между Украиной и США", - подчеркнул украинский лидер.

Руководитель NASA принял приглашение президента посетить Украину.

Теги
УкраинаСШАЗеленский, Владимир Александрович
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