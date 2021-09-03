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Российские космонавты впервые после стыковки "Науки" выйдут в открытый космос

Предполагается, что Олег Новицкий и Петр Дубров проведут в открытом космосе семь часов пять минут

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров выйдут вечером в пятницу в открытый космос для интеграции многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" впервые после его стыковки с МКС. Начало работ запланировано на 17:35 мск из модуля "Поиск".

"В соответствии с графиком работ на российском сегменте Международной космической станции на 3 сентября 2021 года запланирован 49-й плановый выход в открытый космос (ВКД № 49). Его выполнят российские члены экипажа экспедиции МКС-65 космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров", - сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

И для Новицкого, и для Дуброва это будет вторая внекорабельная деятельность в карьере, предыдущую они выполнили в июне. Предполагается, что космонавты проведут в открытом космосе семь часов пять минут.

Изначально выходы в открытый космос были запланированы на 2 и 8 сентября, однако позже в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС о переносе внекорабельной деятельности на 3 и 9 сентября по просьбе американской стороны.

Планы на выход

Всего для интеграции модуля "Наука", который пристыковался к МКС 29 июля, потребуется около 10 выходов в открытый космос. "После успешной стыковки модуля "Наука" нам предстоит провести огромную работу по дооснащению этого модуля до проекта задумки", - рассказал Новицкий в ролике, размещенном на сайте Роскосмоса.

В частности, в пятницу вечером космонавты должны будут подключить кабели системы электроснабжения к МЛМ, смонтируют перекидной поручень на втором приборно-грузовом отсеке по 3-й плоскости модуля "Наука", а также перекидные два поручня для перехода со второго на первый приборно-грузовой отсек. Еще российским членам экипажа предстоит подключить кабеля Ethernet к МЛМ.

При наличии времени Новицкий и Дубров смонтируют на модуле "Поиск" установочную платформу с тремя контейнерами эксперимента "Биориск-МСН", направленного на получение новых данных о возможных проявлениях изменений в бактериально-грибных ассоциациях, формирующих типовую микробиоту конструкционных материалов, используемых в космической технике.

Подготовка к выходу в открытый космос началась заранее. В частности, отметил Дубров, члены экипажа проводили медицинские тесты, по которым проверяется их готовность. "Подготовка и проведение выхода - это огромный комплекс мероприятий на Земле и у нас, на станции. Во время подготовки к ВКД мы готовим отсеки, изучаем документацию по предстоящему выходу, готовим оборудование, которое будем использовать, а также готовим сами скафандры к выходу", - отметил космонавт.

Скафандры

Для внекорабельной деятельности космонавты будут использовать скафандры "Орлан-МКС", один из них с красными лампасами (Олег Новицкий), другой - с синими (Петр Дубров).

"Орлан-МКС" отличается от предыдущей версии скафандра "Орлан-МК" новой внутренней герметичной оболочкой, изготовленной из высокотехнологичной ткани, имеющей большой ресурс, а также новой автоматизированной системой водяного охлаждения, которая автоматически поддерживает наиболее комфортную температуру для оператора. Кроме того, на скафандре установлена новая система отображения информации.

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