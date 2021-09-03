Новицкий и Дубров приступили к выходу в открытый космос для интеграции модуля "Наука"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров открыли люк стыковочного отсека "Поиск" Международной космической станции (МКС) и приступили к выходу в открытый космос в рамках интеграции многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука".

"Люк открыт, начинается время ВКД (внекорабельная деятельность)", - сказал специалист Центра управления полетами во время переговоров, транслируемых на сайте NASA.

Первым в открытом космосе окажется Дубров, за ним - Новицкий.

Начало работ было запланировано на 17:35 мск. В общей сложности космонавтам предстоит провести в открытом космосе примерно семь часов пять минут. Для внекорабельной деятельности космонавты будут использовать скафандры "Орлан-МКС", один из них - с красными лампасами (Новицкий), другой - с синими (Дубров).

Российские члены экипажа должны будут подключить кабели системы электроснабжения к МЛМ, смонтировать три перекидных поручня на модуле "Наука", подключить кабель Ethernet к МЛМ. При наличии времени Новицкий и Дубров также смонтируют на модуле "Поиск" установочную платформу с тремя контейнерами эксперимента "Биориск-МСН", направленного на получение новых данных о возможных проявлениях изменений в бактериально-грибных ассоциациях, формирующих типовую микробиоту конструкционных материалов, используемых в космической технике.

Всего для интеграции модуля "Наука", который пристыковался к МКС 29 июля, потребуется около 10 выходов в открытый космос. Предыдущий выполнялся 2 июня.