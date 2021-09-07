Роскосмос обследует места падения частей ракеты после аварии 2018 года

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Роскосмос проведет экологический мониторинг и исследование населения в районах падения частей ракеты "Союз-ФГ", которая в октябре 2018 года попала в аварийную ситуацию во время выведения на орбиту пилотируемого корабля "Союз МС-10", говорится на портале госзакупок.

"Целью оказания услуг является проведение исследований по оценке воздействия аварийного падения PH (ракеты-носителя - прим. ТАСС) "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-10" 11 октября 2018 г. на окружающую среду в местах падения фрагментов РКН и на прилегающих территориях, а также на состояние здоровье жителей населенных пунктов, расположенных на территориях, прилегающих к местам аварийного падения фрагментов", - говорится в техническом задании.

Согласно материалам, будут взяты пробы воды в реке Кара-Кенгир для оценки ее качества и кислотности. Планируется проведение опроса и осмотра местных жителей. В частности, взрослые и дети пройдут "обследование, включая визуальный осмотр кожного покрова, поверхностных лимфатических узлов, полости рта и глотки, измерение АД (артериального давления - прим. ТАСС), пульса, веса и роста", - отмечается в техзадании.

Специалистам предстоит также взять анализы у крупного и мелкого рогатого скота. Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2021 года. Начальная цена контракта составляет 12,3 млн рублей.

Об аварии

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10", на борту которого находились космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг, была запущена 11 октября с космодрома Байконур. Во время полета произошла авария носителя, после чего экипаж перешел в режим баллистического спуска. Это было первое за 35 лет чрезвычайное происшествие при запуске российского пилотируемого корабля. Спускаемая капсула благополучно приземлилась в степи Казахстана.

Приземление боковых блоков 1-й ступени ракеты произошло в заданных районах падения, фрагментов 2-й ступени и головного обтекателя - в незаданном районе, третья ступень рассыпалась на множество фрагментов (порядка 65) и упала вне границ районов падения в долине реки Кара-Кенгир.

На участках падения фрагментов второй ступени было выявлено наличие в почве нефтепродуктов, а на месте падения топливных баков корабля "Союз МС-10" - несимметричного диметилгидразина. В ближайших населенных пунктах и в воде рек компонентов ракетного топлива обнаружено не было.

Согласно протоколу шестого заседания межправкомиссии от 26 августа 2019 года, "признано целесообразным провести в течение 3-х лет совместные российско-казахстанские работы по комплексному экологическому и социально гигиеническому мониторингу территорий, подверженных воздействию аварийного падения ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз-МС-10" 11 октября 2018 г.", отмечается в материалах на сайте госзакупок.