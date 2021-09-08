В NASA сообщили, что пилотируемый полет Crew Dragon к МКС планируется не ранее 15 апреля

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Очередная - уже четвертая - миссия по доставке астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на борту корабля Crew Dragon планируется не ранее 15 апреля 2022 года. Об этом сообщило во вторник Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства на своем сайте.

"Мы намерены отправить очередной экипаж на МКС на корабле компании SpaceX не ранее 15 апреля. Их миссия на борту станции продлится шесть месяцев. Командиром корабля Crew Dragon назначен Челл Линдгрен, пилотом - Боб Хайнс, оба они астронавты NASA. Вместе с ними полетит представитель Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти, четвертого члена экипажа еще предстоит утвердить", - указало ведомство.

Как подчеркнуло NASA, итальянка Кристофоретти будет командиром 68-й экспедиции МКС. За ее плечами работа на станции в ноябре 2014 года - июне 2015 года.

Им предстоит сменить на орбите американцев Раджу Чари, Тома Маршберна, Кайлу Бэррон и немца Маттиаса Маурера, которые должны отправиться на МКС на Crew Dragon не ранее 31 октября. Предполагается, что их миссия будет завершена в конце апреля 2022 года.

Сейчас на станции работают члены второй пилотируемой миссии Crew Dragon: американцы Шейн Кимброу и Меган Макартур, француз Тома Песке и японец Акихико Хосидэ, доставленные туда 24 апреля. Вахту там также несут россияне Олег Новицкий, Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай.

Первый полет на МКС, который считается испытательным, совершили на Crew Dragon в мае прошлого года Даглас Хёрли и Роберт Бенкен, которые провели на орбите два месяца. 16 ноября на станцию уже с шестимесячной миссией прилетели американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японец Соити Ногути. Они вернулись на Землю 2 мая текущего года.