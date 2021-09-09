Российские космонавты приступили к выходу в открытый космос для интеграции модуля "Наука"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров открыли люк стыковочного отсека "Поиск" Международной космической станции (МКС) и приступили ко второму выходу в открытый космос в рамках интеграции многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука".

Теперь российским членам экипажа МКС предстоит зафиксировать крышку выходного люка и установить защитное кольцо. После этого первым в открытом космосе окажется Дубров, за ним - Новицкий.

Космонавты завершат операции по окончательному подключению кабеля Ethernet к "Науке", закончат монтаж перекидного поручня на модуле, соединят интерфейсы МЛМ и модуля "Звезда", установят ряд кабелей, смонтируют установочную платформу с тремя контейнерами для эксперимента "Биориск-МСН".

Если космонавты успеют, им предстоит выполнить работы по монтажу трех перекидных поручней на модуле "Наука", проведению фотосъемки внешней поверхности российского сегмента МКС, изменению ориентацию блока контроля давления и осаждений, а также монтажу платформы с адаптерами на МЛМ.

Предыдущий выход в открытый космос по российской программе состоялся вечером 3 сентября. Для внекорабельной деятельности космонавты будут использовать скафандры "Орлан-МКС", один из них с красными лампасами (Новицкий), другой - с синими (Дубров).

"Орлан-МКС" отличается от предыдущей версии скафандра "Орлан-МК" новой внутренней герметичной оболочкой, изготовленной из высокотехнологичной ткани, имеющей большой ресурс, а также новой системой водяного охлаждения, которая автоматически поддерживает наиболее комфортную температуру для оператора. Кроме того, на скафандре установлена новая система отображения информации.