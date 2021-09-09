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Первый тест Ethernet показал, что кабель к "Науке" подсоединен успешно

Кабель локальной сети был подключен к МЛМ во время выхода космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва в открытый космос

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Кабель локальной сети Ethernet подключен к многоцелевому лабораторному модулю (МЛМ) "Наука" успешно, показали проведенные тесты. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

"Центр управления полетами ЦНИИмаш сообщил, что проведен первый тест Ethernet. Кабель успешно соединен", - говорится в сообщении.

Кабель локальной сети был подключен к МЛМ во время выхода космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва в открытый космос. Новицкий и Дубров начали внекорабельную деятельность в 17:55 мск в четверг для интеграции многоцелевого лабораторного модуля "Наука". По плану, основные работы займут 6 часов 26 минут. В случае, если они будут идти с опережением графика, подготовлены еще три группы операций, которые суммарно займут около трех часов.

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