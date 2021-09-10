Рогозин: за пусками на Восточном смогут наблюдать туристы не только из РФ, но и из Китая

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Туристическая инфраструктура на космодроме Восточный будет предназначена не только для гостей из России, но и из Китая, сообщил в пятницу гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Обязательно. Как для наших, так и для жителей соседнего Китая (расстояние от Восточного до границы с КНР примерно 240 км)", - написал Рогозин в Twitter в ответ на вопрос пользователя, планируется ли какая-либо инфраструктура для туристов на Восточном.

В 2020 году главный эксперт Департамента перспективных программ и проекта "Сфера" госкорпорации "Роскосмос", ответственный за реализацию проекта "Амур-СПГ", Игорь Пшеничников сообщал ТАСС, что новая российская многоразовая ракета "Амур" с метановыми двигателями получит на космодроме Восточный в Амурской области инфраструктуру с повышенным сервисом для заказчиков и туристов. По его словам, на месте планируются гостиницы, места для проведения экскурсий, хорошая современная смотровая площадка для наблюдения за запуском.