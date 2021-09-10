Госкомиссия одобрила вывоз "Союза-2.1б" со спутниками OneWeb на стартовый стол Байконура

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Госкомиссия приняла решение о вывозе ракеты-носителя "Союз-2.1б" с британскими спутниками связи OneWeb на стартовый стол космодрома Байконур 11 сентября. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в пятницу.

"Госкомиссия приняла решение о вывозе ракеты космического назначения в составе ракеты-носителя "Союз-2.1б", разгонного блока "Фрегат" и 34 космических аппаратов OneWeb на стартовый комплекс площадки № 31 утром 11 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

Начало работ по транспортировке, отметили в госкорпорации, намечено на 05:30 мск, после этого начнутся работы по графику первого стартового дня.

Пуск ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Байконур запланирован на 14 сентября. Она должна вывести на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb. Таким образом, количество космических аппаратов данной группировки достигнет 322. Работы ведутся по контракту компании "Главкосмос" с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace (оператор запуска космических аппаратов OneWeb) и компанией Starsem.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.