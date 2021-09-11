"Союз-2.1б" установили на стартовый стол Байконура перед запуском спутников OneWeb

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и британскими спутниками связи OneWeb установлена на стартовом комплексе площадки № 31 ("Восток") космодрома Байконур. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в субботу.

Как уточнили в госкорпорации, 11 сентября состоялся вывоз ракеты-носителя из монтажно-испытательного корпуса. "В настоящее время ракета космического назначения установлена на стартовом комплексе "Восток" космодрома Байконур и готовится к пуску, который запланирован на 14 сентября", - сообщили в госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что специалисты приступили к работам по графику первого стартового дня.

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Байконур запланирован на 14 сентября. Она должна вывести на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb. Таким образом, количество космических аппаратов данной группировки достигнет 322. Работы ведутся по контракту компании "Главкосмос" с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace (оператор запуска космических аппаратов OneWeb) и компанией Starsem.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.