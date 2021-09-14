Госкомиссия допустила ракету "Союз" со спутниками OneWeb к заправке и пуску с Байконура

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Государственная комиссия приняла решение о готовности к предстоящему вечером во вторник запуску ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая вместе с разгонным блоком "Фрегат" должна вывести на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

Как уточнили в госкорпорации, на космодроме Байконур состоялось заседание госкомиссии. "По результатам испытаний комиссия приняла решение на заправку ракеты-носителя топливом и пуск в 21:07:19 по московскому времени 14 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с 34 спутниками OneWeb с космодрома Байконур планируется на 21:07 мск. Спутники будут отделяться от разгонного блока в несколько этапов. В результате число космических аппаратов британской компании на орбите увеличится до 322. Данный пуск станет 100-м для разгонного блока "Фрегат".

Работы ведутся по контракту АО "Главкосмос" с компаниями Arianespace (оператор запуска) и Starsem.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Затем запуски по программе с Восточного состоялись 25 марта, 26 апреля, 28 мая и 1 июля 2021 года, с Байконура - 22 августа 2021 года. Следующий запуск спутников OneWeb запланирован на 14 октября с космодрома Восточный.