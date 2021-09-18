Хайнань организовал форум для продвижения сотрудничества в сфере космонавтики

ХАЙКОУ /Китай/, 18 сентября. /ТАСС/. Администрация южнокитайской провинции Хайнань в субботу приступила к проведению Вэньчанского международного аэрокосмического форума-2021, одной из ключевых тем которого стало продвижение международного сотрудничества в сфере космонавтики. Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван".

По его данным, мероприятие продлится до 20 сентября включительно. Оно организовано совместными усилиями канцелярии оборонной науки, техники и промышленности Хайнаня, Хайнаньского университета, Управления международным космическим городком в Вэньчане и народного правительства этого небольшого населенного пункта на северо-восток острова, где находится самый южный космодром КНР. Содействие проведению этого важного мероприятия оказали Китайское национальное космическое управление (CNSA), Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC), Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности (CASIC), Китайское общество космонавтики (CSA) и Китайская академия технологий ракет-носителей (CALT).

Среди основных тем форума - оптимизация отраслевых ресурсов, развитие аэрокосмических компаний и продвижение научно-технических проектов в соответствующей сфере. Конференция посвящена ускоренному развитию отраслей с применением спутниковых технологий, продвижению инновационной стратегии в области космической науки и техники.

"Развитие аэрокосмической отрасли - одно из ключевых направлений развития провинции Хайнань", - подчеркнули организаторы форума.

Хайнань играет важную роль в осуществлении национальной космической программы КНР. С космодрома в Вэньчане периодически осуществляются запуски летательных аппаратов, в том числе для реализации проекта по строительству китайской орбитальной станции. Ожидается, что космический городок на северо-востоке острова в ближайшем будущем станет одним из ведущих центров в мире по продвижению международного сотрудничества в аэрокосмической сфере.