Возвращение экипажа с Пересильд на Землю запланировали на утро 17 октября

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Посадка спускаемого аппарата корабля "Союз МС-18", на котором на Землю вернутся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, запланирована на утро 17 октября. Об этом сообщили ТАСС в Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос).

"Расстыковка корабля "Союз МС-18" с МКС запланирована в 04:11:30 мск, посадка - в 07:36:44 мск", - отметили в корпорации.

Полет Пересильд и Шипенко на МКС вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым на корабле "Союз МС-19" для съемок первого художественного фильма в космосе запланирован на 5 октября. Возвращаться актриса и режиссер будут на "Союзе МС-18" с Новицким, который с весны находится на МКС вместе с космонавтом Роскосмоса Петром Дубровым и астронавтом NASA Марком Ванде Хаем.

В ноябре прошлого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.