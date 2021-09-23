Фанера на орбите. Как ученые планеты пытаются сделать космос чище

Рассказываем о первом в мире деревянном спутнике Woodsat и других современных проектах для борьбы с космическим мусором и загрязнением атмосферы

Спутниковые созвездия Космос, конечно же, безграничен, но пока человечеству доступны лишь несколько орбит. Наиболее популярные из них уже достаточно сильно загружены, и для запуска каждого нового космического аппарата уже приходится искать свободное место. По данным Роскосмоса, в настоящее время в верхних слоях атмосферы находится более 150 российских спутников. Вся мировая группировка насчитывает свыше 3 тыс. действующих космических аппаратов, но в ближайшие годы их может стать в несколько раз больше. Ожидаемое пополнение на орбите связано с планами крупных компаний, таких как Starlink от SpaceX, китайской Starnet и Koiper от Amazon. В космосе появятся десятки тысяч спутников космического интернета массой от 100 до 300 кг. А это тысячи тонн металла.

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Большинство космических аппаратов, которые сегодня находятся на орбите Земли, сделаны из алюминиевых сплавов, углепластика или титана. Эти материалы хорошо пропускают сигналы, имеют небольшой вес и хорошо поддаются трансформации. Из них можно изготовить аппарат практически любой формы. Достаточно вспомнить знаменитый шар из алюминиево-магниевого сплава, который 4 октября 1957 года был запущен на орбиту и стал первым искусственным спутником Земли. Разумеется, у каждого аппарата есть свой срок годности. Устареет оборудование, закончится энергия, и у них будет два пути: стать мусором или под управлением ЦУПа сгореть в атмосфере, что с точки зрения цивилизованной космической деятельности является наиболее приемлемым вариантом. Алюминиевые облака Различные объекты сгорают в атмосфере Земли постоянно. В большинстве случаев это метеориты и космическая пыль. По мнению ученых, в сутки на нашу планету падает до 6 т метеоритов, или около 2 тыс. т в год. Конечно, вес всех действующих спутников гораздо меньше, но проблема в том, что у них другой химический состав. По наблюдениям ученых из Европейского космического агентства (ESA), сгорая в атмосфере, очередной космический камень превращается в пыль и сажу. Спутник оставляет продукты горения алюминия. Они могут витать в воздухе на протяжении десятков лет, поэтому ученые допускают их потенциальную опасность для природы нашей планеты и даже здоровья людей. По словам доцента астрономии и астрофизики Университета Британской Колумбии Аарона Боули, тонны сжигаемого металла могут сформировать новую озоновую дыру в атмосфере. "Люди сильно недооценивают нашу способность изменять окружающую среду. Существовало мнение, что мы просто не сможем сбросить достаточно пластика в океан, чтобы изменить глобальную ситуацию. Что мы не сможем выбросить достаточно углерода в атмосферу, чтобы изменить глобальную ситуацию. Но вот мы здесь. У нас уже есть проблема пластикового загрязнения океана, в результате наших действий продолжается изменение климата и меняется состав атмосферы. А теперь мы готовы совершить такую же ошибку в космосе", — отмечает Боули. Деревянный космос Поиск альтернативного материала для создания космических аппаратов идет уже много лет. В 2020 году японское информагентство Nikkei сообщило, что лесозаготовительная компания Sumitomo Forestry и Киотский университет собираются запустить в космос спутник из дерева и изучают вопрос использования пиломатериалов для строительства космических сооружений. "Дерево не блокирует электромагнитные волны или магнитное поле Земли. Это позволяет размещать такие устройства, как антенны и механизмы ориентации, внутри деревянного спутника, что позволяет создавать более простые конструкции. Кроме того, когда деревянный спутник сходит с орбиты и падает обратно на Землю, он полностью сгорает, не выбрасывая в атмосферу вредные вещества и не осыпая Землю обломками", — говорилось в сообщении.

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Однако вскоре пальму первенства в гонке за деревянный космос у японцев перехватили финны. В стране, которая на три четверти покрыта лесами, решили, что такой проект упускать попросту нельзя. В начале 2021 года финская деревоперерабатывающая компания UPM совместно с аэрокосмической компанией Arctic Astronautics создала свой образец, назвав его Woodsat. Это куб объемом 10 см3 и весом около 1 кг, сделанный из фанеры. Ее изготавливают из березы, высушенной в специальной паровой камере и покрытой оксидом алюминия, что позволит минимизировать риск реакции с атомарным кислородом. "Его нет в атмосфере Земли, но достаточно много на орбите. Он обладает коррозионными свойствами и весьма опасен для космических аппаратов. Именно от действия атомарного кислорода страдали корпуса и оборудование первых шаттлов", — отмечает Самули Ниман, главный инженер Arctic Astronautics. Спутник Woodsat оснащен девятью солнечными батареями, радиопередатчиком и двумя камерами, одна из которых будет находиться на выдвигающемся держателе, похожем на селфи-палку. ESA, которое также участвует в проекте Woodsat, предоставило разработчикам датчики, которые позволят проверить работу радиочастотных антенн и других бортовых систем. 12 июня 2021 года деревянный спутник совершил первый успешный полет в стратосферу. Аппарат поднялся на высоту 31,2 км и благополучно приземлился в лесу в нескольких километрах к юго-западу от города Лахти.

' UPM Plywood/YouTube'

Следующим этапом станет отправка Woodsat в космос. Предполагается, что на орбиту в конце 2021 года его выведет двухступенчатая ракета Electron американской космической компании Rocket Lab. Запуск состоится с площадки, расположенной на новозеландском полуострове Махиа. По данным ESA, высота вращения спутника составит 500–550 км над поверхностью Земли. Для его полного оборота по полярной орбите потребуется около полутора часов, а весь эксперимент займет около двух лет. За это время ученые должны будут выяснить, выдержит ли деревянный корпус суровые условия космоса, и оценить, станет ли дерево достойной заменой алюминию при строительстве новых спутников и других космических аппаратов. Уборка на орбите В июне 2021 года во время планового техосмотра МКС экипаж обнаружил дыру, пробитую в Canadarm2 — большом роботизированном манипуляторе, расположенном на внешней стороне станции. Как выяснилось, гигантскую роборуку пробил обломок спутника или ракеты диаметром 3,5 см. Окажись на пути такого "снаряда" не манипулятор, а один из модулей станции, то его наверняка пробило бы насквозь. По словам специалистов АО "ЦНИИмаш" (входит в государственную корпорацию "Роскосмос"), ежегодно МКС атакуют до 10 тыс. различных осколков. Для защиты станции от мелких высокоскоростных частиц космического мусора и метеороидов применяют специальные экраны. Пробивая такой экран, обломок мусора разрушается и превращается в облако мелких осколков. Получающаяся "пыль" значительно менее опасна для обшивки модулей станции, чем удар исходной частицы.

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Мелкий мусор не так опасен для МКС, но для спутника может оказаться смертельным. Как сообщал ТАСС, 28 января 2013 года российский научный наноспутник BLITS, запущенный в 2009 году, внезапно изменил свою орбиту и скорость вращения. Он столкнулся с фрагментом космического мусора и развалился на части. Поскольку движется мусор с большой скоростью — до 8 км/с, то для гибели 7,5-килограммового спутника, по расчетам ученых, оказалось достаточно фрагмента массой всего 0,017–0,019 г. Как долго космический мусор остается в космосе, зависит от высоты орбиты. На низкой орбите, подчиняясь притяжению Земли, он в конце концов сгорает в атмосфере. Часть долетает до Земли, но пока не было случаев, чтобы упавшие с неба фрагменты космических аппаратов кому-то сильно навредили. Сегодня, по данным информационно-аналитического центра АО "ЦНИИмаш", на орбитах Земли находится около 7 тыс. т космического мусора. "Наиболее засорена низкоорбитальная область околоземного космического пространства высотой до 2 тыс. км, которая чаще всего используется для работы космических аппаратов. В данной области в настоящее время находится более 3 тыс. функционирующих космических аппаратов и около 14 тыс. объектов космического мусора размером более 10 см. В области средневысоких орбит высотой около 20 тыс. км функционируют около 150 космических аппаратов, в то время как более 500 объектов космического мусора представляют для них опасность", — сказал в интервью ТАСС начальник информационно-аналитического центра АО "ЦНИИмаш" Игорь Бакарас. В последнее десятилетие предложений по очистке орбиты от космического мусора становится все больше. Спектр идей широк: от откровенно футуристических вроде расстрела мусора лазерами и воздушными взрывами до вполне реальных вроде отлова отработавших фрагментов титановыми сетями и гарпунами. В 2014 году ESA предложило запустить в околоземное пространство охотника за мусором под названием e.DeOrbit. Спутник мог бы подниматься на высоту от 800 до 1000 км и захватывать объекты гигантской сетью, похожей на невод. После успешной поимки e.DeOrbit совершал бы акт самоуничтожения, сбросив себя с орбиты и сгорев вместе с мусором в атмосфере. Позднее проект переименовали в ClearSpace-1, а вместо сети на аппарате теперь предусмотрены специальные щупальца. По данным ESA, первый запуск космического "рыбака" намечен на 2025 год.

' ClearSpace/YouTube'