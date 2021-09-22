"Главкосмос" и Space JLTZ договорились о продвижении космической продукции РФ в Мексике

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. "Главкосмос" (входит в Роскосмос) и мексиканская Space JLTZ Holdings подписали соглашение о сотрудничестве на полях международной аэрокосмической выставки FAMEX-2021. Об этом говорится в сообщении компании, распространенном в среду.

"Подписанный меморандум подразумевает установление партнерских отношений между "Главкосмосом" и Space JLTZ Holdings с целью развития долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в области продвижения продукции российской ракетно-космической промышленности на территории Мексики", - говорится в сообщении.

Как уточнили в "Главкосмосе", речь идет о предоставлении пусковых услуг, данных дистанционного зондирования Земли с российских космических аппаратов, создании космических аппаратов, участии в образовательных программах в области космоса и других областях, представляющих интерес для мексиканской стороны.

Документ со стороны российской компании подписал ее гендиректор Дмитрий Лоскутов, с мексиканской стороны - генеральный директор Space JLTZ Holdings Хосе Луис Террерос Корралес. В свою очередь Лоскутов отметил, что "Главкосмос" рассчитывает на успешное сотрудничество. "Мексика - новое направление работы для "Главкосмоса", в связи с чем мы также ожидаем позитивных и взаимовыгодных результатов от опыта взаимодействия с мексиканскими коллегами", - отметил он.

Выставка FAMEX-2021 проходит с 22 по 25 сентября на авиабазе Санта-Лусия неподалеку от Мехико. Она проводится при поддержке основных министерств Мексики.