Орбиту МКС понизят для подготовки к прилету экипажа с актрисой Пересильд

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Орбиту Международной космической станции понизят на 1,2 км в пятницу в 17:38 мск для подготовки к прилету экипажа с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Клим Шипенко. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

"После проведения корректирующего маневра высота орбиты станции уменьшится на 1,2 км", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, двигатели служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС будут включены в 17:38 мск и проработают 47,5 секунды.

"Обычно орбитальные маневры МКС увеличивают среднюю высоту ее орбиты", - подчеркнули в ведомстве. По сообщению Роскосмоса, сегодня ее понизят, чтобы максимально точно обеспечить стыковку корабля "Союз МС-19" и посадку экипажа корабля "Союз МС-18" через 11 дней на Землю.

Старт корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. В основной экипаж входят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, в дублирующий - космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Участники полета будут снимать первый художественный фильм на МКС.