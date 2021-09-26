Премию им. Гагарина в области космической деятельности получат 10 коллективов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении списка лауреатов премии имени Ю. А. Гагарина в области космической деятельности в 2021 году, в который вошли 10 коллективов. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба правительства.

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"Премию имени Ю. А. Гагарина в области космической деятельности в 2021 году получат 10 авторских коллективов", - говорится в тексте сообщения.

Как уточнили в ведомстве, в 2021 году награды присуждены в том числе за создание орбитальной астрофизической обсерватории "Спектр-Р", комплекса методов и технологий для отработки ключевых операций и поддержания высокой работоспособности космонавтов в полетах на Луну и Марс, систем управления полетом пилотируемых орбитальных станций.

Премия присуждается раз в пять лет начиная с 2011 года. Ее целью является поощрение космических исследований, разработок в сфере создания и эксплуатации ракетно-космической техники и наземной космической инфраструктуры, крупных, в том числе международных, проектов по освоению космоса, образовательных и просветительских программ, а также научной деятельности, направленной на развитие космической отрасли.

Лауреаты утверждаются решением правительства по предложению межведомственного совета по присуждению премий. Условиями отбора предусмотрено, что это может быть как отдельный соискатель, так и группа в составе не более пяти человек. Размер каждой премии в области космической деятельности составляет 1 млн рублей.