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Центр "Арктурус" и общество "Знание" договорились о популяризации космических исследований

Стороны подписали соответствующее соглашение в ходе фестиваля "Техносреда"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сентября. /ТАСС/. Центр космических технологий "Арктурус" из Ростова-на-Дону и просветительская организация "Российское общество "Знание" будут вместе заниматься популяризацией космических технологий и исследований, сообщила пресс-служба "Арктуруса".

Соответствующее соглашение стороны подписали в Москве, в ходе фестиваля Минобрнауки РФ "Техносреда"."Вместе с центром "Арктурус", привлекая высокопрофессиональных лекторов в области космических технологий, мы сможем мотивировать ребят учиться и развиваться в этом направлении, самим становиться профессионалами космической отрасли", - цитирует пресс-служба "Арктуруса" слова гендиректора общества "Знание" Максима Древаля.

"Арктурус" и "Знание" будут также заниматься популяризацией инженерных задач и инженерных профессий в космической отрасли."Основной целью соглашения является совместная популяризация космических и цифровых технологий, а также проведение всероссийских мероприятий по вовлечению исследовательских и технических вузов, организаций кружкового движения и школьных учреждений России", - добавили в пресс-службе.

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