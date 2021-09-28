Корабль "Ю. А. Гагарин" отстыковался от МКС

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Пилотируемый корабль "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") с тремя членами экипажа отстыковался от стыковочного узла модуля "Рассвет". Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

На борту корабля находятся российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай. Перестыковка будет вестись в ручном режиме. Предполагается, что "Ю. А. Гагарин" станет первым кораблем, который причалит к многоцелевому лабораторному модулю "Наука". Операция по плану должна занять приблизительно 40 минут.

Как пояснили ранее в Роскосмосе, перестыковка необходима для освобождения стыковочного узла модуля "Рассвет", к которому 5 октября должен причалить пилотируемый корабль "Союз МС-19" с космонавтом Антоном Шкаплеровым, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко на борту.

Накануне космонавт Олег Новицкий сообщил, что члены экипажа вовсю готовятся к предстоящей перестыковке. В соцсетях он также опубликовал фотографии в скафандрах. Новицкий, Дубров и Ванде Хай отработали предстоящие задачи, проверили состояние оборудования, поэтапно консультируясь с российскими специалистами на Земле. Тренировка заняла три часа.

Сейчас на борту МКС находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.